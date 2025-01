Reggio, sorpresi mentre bruciavano rifiuti: arrestati due uomini

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 50 e 34 anni, sorpresi nella flagranza dei reati di combustione illecita di rifiuti, attività di gestione rifiuti non autorizzata, ricettazione e getto pericoloso di cose, tutti commessi in concorso tra loro.

L’intervento delle Volanti ad Arghillà

A seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, diversi equipaggi delle Volanti hanno raggiunto la zona di Arghillà, dove due soggetti erano intenti a bruciare matasse di rame. Gli stessi, ancora presenti sul posto, nel corso del controllo di polizia, hanno rivendicato la proprietà di circa 8 kg di rame, senza però fornire indicazioni precise sulla relativa provenienza.

Arresto e sequestro

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due soggetti – un 50enne pregiudicato e già destinatario di obbligo di presentazione alla p.g., e un 34enne con precedenti penali e di polizia, già destinatario di avviso orale – sono stati collocati presso le relative abitazioni, mentre il rame è stato sequestrato.