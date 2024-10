Neri attacca Sviprore: “Manca trasparenza. 169 mila euro per un Natale invisibile”

“Che su Sviprore ci sia un conclamato deficit di trasparenza è una circostanza ormai abbastanza nota, dopo le vicende accadute con il tristemente famoso flop del “Natale Metropolitano”, i cui fasti – anzi, nefasti – sono ancora bene impressi nella mente di tutti i reggini e, purtroppo, ci rimarranno a lungo”.

Il consigliere comunale della Lega Armando Neri attacca Sviprore, denunciando mancanza di trasparenza e tornando sul caso dell’ultimo Natale a Reggio Calabria.

“Speravamo che dopo tutto ciò che è accaduto in occasione del “Natale Metropolitano”, la Città Metropolitana con in testa sindaco e “Gabinetto”, avessero acquisito consapevolezza degli sprechi operati, in quell’occasione, a danno della comunità. Tanti soldi (340.000€) a fronte di nessun servizio e di nessun Natale Metropolitano.

E invece anche questa speranza è stata evidentemente mal riposta: infatti, la Città Metropolitana, con determina RG n. 771/2024 del 27.02.2024 ha pagato a Sviprore, per gli ottimi risultati (?) raggiunti con il progetto “Natale Metropolitano”, ben 169.248,92 €, pari all’acconto del 50 per cento per il servizio di realizzazione del Natale.

Per giustificare il pagamento, nella determina si dice anche che, nonostante i problemi organizzativi e le minori entrate, comunque le attività del Natale Metropolitano sono state nel complesso realizzate (!): peccato che i cittadini reggini non se ne siano accorti e che dunque questo pagamento di quasi 170.000€ suoni come un ennesimo schiaffo alla comunità ed al buonsenso che, assieme al rispetto delle norme, dovrebbe governare l’agire politico ed amministrativo dell’ente”, le parole di Neri.