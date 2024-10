Arpacal, il Direttore generale Pappaterra in visita a Crotone

Così come è stato aperto in presenza dell’assessore regionale all’ambiente, Dr.ssa Antonella Rizzo, in occasione del primo incontro con i dirigenti di Dipartimento e strutture dell’agenzia, si è concluso oggi a Crotone, anche qui alla presenza dell’assessore regionale al ramo, il percorso di “reciproca conoscenza” che il direttore generale dell’Arpacal, Dott. Domenico Pappaterra, ha voluto intraprendere in queste prime settimane di incarico manageriale ai vertici dell’agenzia ambientale per conoscere le persone ma anche avere una prima visione sulle strumentazioni e strutture in dotazione all’agenzia.

Nel primo pomeriggio di oggi, quindi, Pappaterra ha incontrato i dipendenti del Dipartimento provinciale di Crotone e quelli del Centro regionale Strategia Marina. Accolto dal direttore del dipartimento, Dr. Rosario Aloisio, e dal direttore del Centro Strategia Marina, Dr. Emilio Cellini, Pappaterra ha potuto soffermarsi con i tecnici sulle principali attività svolte dal Dipartimento di Crotone, notoriamente un territorio delicato e dalle criticità ambientali ben note, notando come una struttura di così alta strategicità per il territorio debba necessariamente meritare maggiori attenzioni, e la presenza dell’assessore Rizzo ne è la comprova, anche da parte dell’ente regione.

Il Dr. Aloisio ha spiegato al direttore Pappaterra le principali attività che il Dipartimento svolge ed in particolare si è soffermato su delicato ruolo svolto per conto della magistratura locale in diverse attività di controllo e monitoraggio nonché del delicato ruolo svolto in tutta la tematica dell’area SIN di Crotone Cassano Cerchiara.

Il dottor Cellini, direttore del Centro Strategia Marina, ha illustrato i diversi ambiti nei quali il centro si sta muovendo in collaborazione con l’assessorato regionale all’ambiente e per conto del Ministero dell’ambiente. Occorre ricordare, infatti, che il Centro Strategia Marina è nato sulla base di un input del Ministero dell’ambiente che, su base nazionale, guida le attività che l’Italia sta svolgendo per seguire la direttiva marine strategy.