Esasperata dalle violenze del figlio chiama i carabinieri: uomo arrestato in Calabria

Esasperata da insulti, minacce e aggressioni fisiche da parte del figlio, una donna ha trovato la forza di telefonare al 112 al culmine dell’ennesima violenza subita facendo intervenire i carabinieri.



E’ così che un 38enne è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto (Crotone) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.



L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per un precedente episodio di stalking nei confronti di un’altra donna, avrebbe per lungo tempo tormentato la madre con comportamenti aggressivi.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il clima familiare era precipitato negli ultimi mesi, fino a trasformarsi in una quotidiana condizione di paura per la vittima. Dopo l’ultimo episodio di violenza, la donna ha trovato il coraggio di comporre il 112 e chiedere aiuto facendo intervenire i carabinieri.

Dagli accertamenti condotti sul posto e successivamente approfonditi, sarebbe emerso un quadro indiziario che ha portato la Procura della Repubblica di Crotone a chiedere al Gip l’emissione di misura cautelare a carico dell’indagato. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere.