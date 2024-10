Regione Calabria, arrestato l’assessore Marcello Minenna

Articolo riferito a fatti risalente del marzo 2020. Successivamente il Tribunale competente ha disposto l’annullamento della misura cautelare e degli arresti domiciliari, ordinandone l’immediata liberazione.

Marcello Minenna, assessore regionale in Calabria della Giunta Occhiuto (ex capo dell’Agenzia delle Dogane durante la pandemia), è agli arresti domiciliari per un’inchiesta della procura di Forlì sull’approvvigionamento delle mascherine.

In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari. L’indagine riguarda vari episodi di corruzione e traffico di droga.

Il componente della giunta calabrese, con delega all’Ambiente, alle Partecipate, alla Programmazione unitaria e ai Progetti strategici, era stato nominato lo scorso gennaio come sostituto di Dolce.