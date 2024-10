Arrestato il presidente della Sampdoria Ferrero: inchiesta della Procura di Paola

UC Sampdoria's president Massimo Ferrero during new coach's Eusebio Di Francesco (C) presentation, Bogliasco, Genoa, Italy, 8,jluy 2019.ANSA/LUCA ZENNARO

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari.

I soggetti coinvolti, tra cui la figlia Vanessa del presidente della squadra di calcio ed un nipote, Giorgio, sono accusati a vario titolo, di reati societari e bancarotta.

L’indagine riguarderebbe il fallimento di alcune società con sede in Calabria, dunque i singoli soggetti e non la squadra blucerchiata.