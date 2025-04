Reggio: sorpreso con un bisturi nei pressi della casa dell’ex compagna. Arrestato

Già deferito per condotte persecutorie, l'uomo, fermato dai Carabinieri, era intento a seguire i movimenti della donna

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pellaro hanno tratto in arresto un uomo per il reato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

L’uomo era stato sorpreso in mattinata, intorno alle ore 11:00, nei pressi dell’abitazione della donna, intento a seguirne i movimenti. A seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un bisturi nascosto nella tasca del giubbotto.

Già nella serata del 14 aprile, lo stesso soggetto era stato deferito in stato di libertà per condotte persecutorie reiterate ai danni della vittima.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità della persona arrestata, attesa la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a suo carico, sarà vagliata nel corso del successivo processo.

L’episodio conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto alla violenza di genere e alla tutela delle persone più vulnerabili.