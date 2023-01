Arresto Messina Denaro, Gelardi: 'Si chiude fase drammatica per l'Italia'

“La cattura del latitante Matteo Messina Denaro è una notizia di incalcolabile importanza. Con questa cattura si chiude una fase storica drammatica per il Paese. La tenacia, la forza e le competenze messe in campo dallo Stato di diritto contro chi avrebbe la pretesa di essere antistato hanno finalmente e giustamente prevalso”.

Giuseppe Gelardi, presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta, si congratula con le forze dell’ordine per l’arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro.

“Certificando ancora una volta che lo Stato è sempre più forte di qualsiasi mafia e criminalità organizzata. Ai Carabinieri, alle forze dell’ordine tutte, alla magistratura vanno i complimenti di tutto il gruppo Consiliare Lega per Salvini Calabria che io rappresento ma più in generale di ogni cittadino onesto che si riconosce in un ordinamento di diritto democratico e giusto. Pur consapevoli dell’impossibilità di abbassare la guardia oggi per la nostra democrazia è un giorno di grande valore”, conclude Gelardi.