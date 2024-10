Mangià: arriva a Reggio Calabria la raffinata pizza al pesce

Mangià è la pizzeria della centralissima via Tommaso Campanella. Situato alle spalle di Piazza Camagna, il locale offre ai reggini anche servizio d’asporto e a domicilio. Resta aperto a pranzo e a cena.

Mangià RC rispetta la tradizione, aggiungendo quel tocco in più per far si che i suoi prodotti divengano ‘unici’ e facilmente distinguibili da tutti gli altri. Prodotti raffinati e di alta qualità sono il biglietto da visita ed il tocco di classe apprezzato dai clienti.

OFFERTA CULINARIA

Primi piatti semplici ma gustosi, ricette della tradizione rivisitate, pizze gourmet dai gusti mai banali o prevedibili, ampia scelta di rustici ed idee innovative per arricchire ogni specialità. Queste sono le peculiarità della pizzeria del centro città.

Grazie all’apertura di Mangià, i cittadini reggini potranno finalmente gustare la bontà e la raffinatezza della pizza al pesce. Un pasto raffinato e delizioso, per la prima volta a Reggio Calabria: pesce spada, salmone, tonno e tanto altro. Rigorosamente di alta qualità.