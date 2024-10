Arriva Alcott a Reggio Calabria: il noto brand di abbigliamento sbarca sullo Stretto

Reggio Calabria si veste dello stile urban di Alcott.

Il noto brand sbarca nella nostra città, al n°147 di Corso Garibaldi, sostituendo un altro negozio molto amato dal genere femminile “Bershka“. Il negozio aveva chiuso infatti i battenti qualche mese fa, creando non poco scontento. Cessando la sua attività il precedente marchio ha però fatto spazio al colosso internazionale che fra qualche giorno vedrà la luce nella nostra città.

Alcott nasce con l’obiettivo di anticipare le aspettative dell’uomo moderno, con uno stile urban che domina la scena, grazie a particolari originali e abbinamenti colorati ed esplosivi. Al suo fianco, Alcott Los Angeles che nasce, invece, nella primavera del 2013, per un prodotto femminile di tendenza irresistibile. Alcott Los Angeles è infatti il marchio dedicato interamente alla ragazza di oggi che sa cosa vuole e sa come ottenerlo.

Alcott e Alcott Los Angeles rappresentano, quindi, due anime dello stesso mondo: una ricchezza di proposte e look da sperimentare per essere sempre al passo di ogni tendenza in una cornice di prezzi incredibilmente competitivi.

“Best fashion at the best price” questo il motto che contraddistingue il marchio d’abbigliamento che ha conquistato l’Italia da Nord a Sud.

Siete pronti a tuffarvi nel mondo di Alcott e Alcott Los Angeles per essere sempre al passo con le ultime tendenze?

L’appuntamento per la nuova apertura è per Giovedì 3 Agosto alle ore 17:00.

CityNow sarà presente all’evento per catturare le immagini più belle!