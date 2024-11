Arriva il corso di Badminton a Reggio Calabria! Iscriviti entro il 10 dicembre!

Grazie alla collaborazione fra la Polisportiva SPORTAMA ed il Comitato Regionale della Federazione Italiana Badminton avrà luogo a Reggio Calabria il primo corso provinciale per l’acquisizione del brevetto di Promoter di Badminton, la disciplina sportiva che sta avendo una grossa diffusione su tutto il territorio nazionale. Il corso avrà luogo in data 21 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30 presso la Palestra Archi, rione Archi cep, per la cui disponibilità si ringrazia il Comitato Regionale FIP. Il costo del corso è di 30 €.Gli interessati dovranno provvedere ad una PRE-ISCRIZIONE, inviando una mail a:info@sportama.it entro il 10 dicembre, indicando i propri dati anagrafici (cognome e nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail); successivamente riceveranno una mail che confermerà l’attivazione del corso con, in allegato, la scheda di iscrizione e le ulteriori informazioni. click