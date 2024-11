Arriva LITTLE PIER a Reggio Calabria nelle scuole per donare sorrisi.

Little Pier il personaggio protagonista delle storie raccontate dal cantautore Pier Cortese, dopo aver aperto i Giochi Olimpici di Operation Smile Italia a Roma lo scorso 6 aprile, apparirà in carne ed ossa a Reggio Calabria a salutare tutti i bimbi e ad intrattenersi con loro sul lungomare della città il 13 aprile dalle ore 18,30.Pier Cortese e la Mascotte d’eccezione allieteranno nei giorni successivi con uno spettacolo ad hoc fatto di musica, grafica e tecnologia, diversi alunni delle scuole materne ed elementari che hanno aderito alla iniziativa ed andranno a trovare i bimbi ricoverati nel reparto di pediatria degli Ospedali Riuniti della città per donare loro un momento di serenità e spensieratezza.“LITTLE PIER E LE STORIE RITROVATE” è il nuovo lavoro progetto artistico del cantautore Pier Cortese ha deciso di dedicare una parentesi della sua carriera artistica al mondo dell’infanzia realizzando un ep con brani inediti che coniugano il cantautorato alla tradizione popolare e ideando la prima applicazione digitale su una canzone d’autore dedicata ai bambini.Melodie e app per dare voce a storie che raccontano giocose sfide tra animali, ma anche a temi come l’ambiente (l’Ospedale dei Pesci), la storia (la Nina, la Pinta e Santa Maria) o la matematica (Pitagora). Lo spettacolo consentirà ai bimbi attraverso la musica di conoscere la tecnologia, il disegno e la grafica e gli strumenti musicali che loro stessi potranno provare assieme anche attraverso i Tablet grazie alla presenza oltre che di Pier Cortese, del musicista Fabio Macera e del disegnatore Mauro Delli Bovi.Little Pier e le storie ritrovate è anche un progetto a sfondo sociale, così ideato e sostenuto dallo studio legale DIKE Legal nell’ambito del proprio Progetto di responsabilità sociale D SOCIAL.Il progetto supportato da D Social prevede una fase live in luoghi spesso dedicati ad iniziative legate al sociale: concerti nelle carceri e negli ospedali pediatrici, realtà in cui l’infanzia non sempre ha un luogo protetto da disagio e sofferenza. D-Social rivolge da sempre la sua attenzione ai problemi dei più piccoli, dal diritto alla salute, alla tutela della genitorialità. Tra le missioni principali, quella di diffondere l’arte e la cultura e le nuove tecnologie in contesti sociali difficili e promuovere progetti di responsabilità sociale (http://dikelegal.it/pro-bono/). Little Pier e le storie ritrovate è disponibile su tutti i canali digitali ed in esclusiva presso le librerie ed i canali IBS (www.ibs.it). L’app è realizzata da “WOP”, un gruppo di professionisti esperti di arte, grafica, design, sviluppo e realizzazione di applicazioni web che fa del World of Passion un progetto di vita il cui obiettivo è quello di consentire a chiunque di realizzare i propri sogni e le proprie passioni. Il loro motto è “Fai della Tua passione un lavoro” (www.wopmagazine.com).Segui Little Pier su https://www.facebook.com/pages/Little-Pier-e-le-storie ritrovate/297800223693455?fref=tswww.littlepier.itwww.piercortese.it Contatti Little Pier e le Storie Ritrovate:Uff. Stampa e Comunicazione: Pocheparole Comunicazione alessiasavino@pocheparole.comComunicazione: Diletta Parlangeli dileparla@gmail.comCoordinamento & Ufficio legale: M.F. Quattrone -mariafrancesca.quattrone@dlegal.itProgetto: Iniziativa promossa da D -Social per Pier CorteseProduzione artistica: Pier CorteseProgetto grafico & sviluppo App: WOP – Emiliano Leone, Romeo Ricci, Adamo D’Agostino e B DebernardisProduzione esecutiva: Pier Cortese & D-SocialPartner: Just Entertainment – Studio NetworkdevLittle Pier e le storie ritrovate è un’iniziativa promossa da D-Social per Pier Cortese