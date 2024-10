Arriva a Reggio Calabria la 2ᵃ edizione de “Il Panettone secondo Caracciolo”

Inaugurata la stagione delle manifestazioni sul dolce italiano più conosciuto al Mondo, con “La notte dei Maestri dei grandi lievitati” di Parma, si prosegue idealmente, raccogliendo il testimone e portandolo fino alla punta dello stivale italiano, per poi riconsegnarlo alle manifestazioni storiche ed alla neonata “I Maestri del panettone” che chiuderà la stagione a Milano.

Il gotha della pasticceria italiana torna a riunirsi attorno al dolce per eccellenza: il Panettone (non a caso con la P maiuscola), che ha oramai abbandonato ogni stagionalitá, diventando espressione delle eccellenze del territorio. Dopo il grande successo riscosso a Napoli nel 2016, si lavora alla seconda edizione de “Il Panettone secondo Caracciolo” che, quest’anno, amplia i suoi confini e si spinge ancora più a sud, per la precisione a Reggio Calabria, dove domenica 24 settembre una carrellata di grandi Maestri e nomi illustri del panorama Nazionale della pasticceria si sfideranno alla ricerca di abbinamenti prestigiosi in un contesto diverso dalle rotte classiche.

Il grande pubblico potrà incontrare il Maestro dei Maestri, Igino Massari, colui che ha segnato pagine storiche per la pasticceria, che ha raggiunto i più grandi obbiettivi in ambito Mondiale rappresentando il più grande volano per un settore che si è creato uno spazio importante, grazie alla capacità di approcciare tutte le sfaccettature che compongono oggi il “pastry”.

In questa seconda edizione, ancora un incrocio, tra un vino locale ed il dolce piu’ rappresentativo della pasticceria italiana nel Mondo, due realta’ che sono Made in Italy e che vedranno confluire le loro strade in un palazzo storico, a due passi dal “chilometro piu’ bello d’Italia”, un lungomare che é una vera e propria perla che si affaccia sullo Stretto.

Con questo filo conduttore, domenica 24 settembre, il Maestro Iginio Massari terrà un dibattito aperto al pubblico, alle 15,30 presso l’auditorium Nicola Calipari della sede del Consiglio Regionale della Calabria, (sul tema “Passato, presente e futuro della pasticceria” ).

Alle 17.45 Igino Massari e tutti gli altri grandi maestri pasticeri parteciperanno ad una conferenza stampa nella sala conferenze dell’esclusivo Palazzo della Provincia di Reggio di Calabria. Subito dopo Palazzo Alvaro sará teatro di una kermesse in cui, circa cinquecento persone (tra Maestri Pasticceri, giornalisti ed appassionati), potranno degustare la qualitá di prestigioso vino locale, insieme a tutti i panettoni preparati dai Maestri partecipanti, che saranno sottoposti alla valutazione di una giuria di qualita’ composta da:

• Iginio Massari (il Maestro dei Maestri)

• Achille Zoia (padre del panettone moderno)

• Gino Fabbri (Presidente dell’Accademia dei Maestri Pasticcieri Italiani)

• Federico Anzellotti (Presidente della Confederazione Pasticcieri Italiani)

• Fabrizio Donatone (vincitore del Campionato del Mondo di pasticceria di Lione 2015)

• Gianluca Fusto (l’eccellenza nel mondo dei pastry chef)

• Vittorio Santoro (Direttore della Cast Alimenti di Brescia)

• Prof. Vincenzo Russo (IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione) miglior packaging

Due le prove a cui saranno sottoposti i panettoni artigianali preparati dai Maestri presenti: la prima consiste nell’abbinamento tra un loro panettone ed il vino dell’Azienda Tramontana, attraverso una farcitura personalizzata, la seconda, invece, prevede una gara tra i loro panettoni classici.

Alle due prove, si aggiungerà anche un premio, assegnato dal pubblico, al panettone che sarà stato maggiormente apprezzato. Spazio anche ad una gara tra foodblogger amatoriali e professionisti, con un contest che vedrà l’assegnazione del podio dei tre migliori panettoni, deciso dalla stessa giuria professionale. Ecco l’elenco dei Maestri presenti in gara:

• Marco Antoniazzi

• Rocco Scutellà

• Roberto Cantolacqua

• Salvatore De Riso

• Denis Dianin

• Salvatore Gabbiano

• Pietro Macellaro

• Francesco Borioli e Luca Dal Corso (Infermentum)

• Alfonso Pepe

• Marco Rinella

• Vincenzo Tiri

• Felice Venanzi e Marta Boccanera (Gruè)

• Sebastiano Caridi

• Salvatore Cappello

• Raffaele Trimboli

• Angelo Musolino

Questo l’elenco dei premi che verranno assegnati nel corso della serata:

• Miglior panettone contest

• Miglior panettone del pubblico

• Miglior packaging

• Migliore abbinamento panettone-vino

• Miglior panettone tradizionale

• Migliore panettone farcito

• Premio Zoia

• Premio Massari

Nel corso della serata, verrà allestita un’area in cui sarà possibile degustare prodotti salati e bevande, (offerti da Aziende locali e Nazionali) e saranno posizionati i corner delle Aziende Sponsor dell’evento. Spazio anche per la solidarietà, poichè sarà possibile acquistare panettoni messi a disposizione dai Maestri presenti e dall’ Apar, in uno spazio riservato alla Onlus Starterprius, che ne gestirà l’intero ricavato per svolgere le proprie attività.

Nel mese di ottobre si svolgeranno due giornate di incontro con un Maestro lievitista sul tema “Il Panettone senza segreti”, a Soriano Calabro presso la F.lli Pagano e a Selvazzano Dentro presso l’Atelier D&G, aperte a professionisti e blogger.

Le informazioni, sull’intera manifestazione, saranno reperibili alla pagina http://www.ilpanettonesecondocaracciolo.it