Arrivano a Reggio gli eco-point Garby per incentivare la raccolta differenziata

Si terrà giovedì 20 luglio 2017 alle ore 18.00, nei pressi del parco giochi “Federica Cacozza” di Viale Calabria, l’inaugurazione del primo dei dieci eco-point GARBY che verranno posizionati nella città di Reggio Calabria.

Il progetto, realizzato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, intende sensibilizzare i cittadini ad una corretta raccolta differenziata con lo scopo di incentivare il ciclo virtuoso del recupero, riducendo l’emissione di Co2 nell’ambiente.

Entro il 30 Settembre 2017 verranno installati, a titolo gratuito, gli altri punti di raccolta dislocati su tutto il territorio cittadino, da sud a nord.

Gli ecopoint, composti da dispositivi automatici idonei alla raccolta differenziata e riduzione volumetrica fino all’80% di bottiglie, flaconi in plastica e lattine per bevande, rilasceranno al cittadino un ticket, che assegna un punto per ogni pezzo conferito, da convertire in buoni sconti o buoni spesa.

L’iniziativa assume risvolti sociali e ambientali per i cittadini di Reggio Calabria che godranno così di un servizio di raccolta dei rifiuti più efficiente e capillare, ed al tempo stesso premiante.