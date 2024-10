Arriva il “Rodeo Calabria Tennis Tour 2019”

Tennis Player Preparing to Serve --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Ecco il “Rodeo Calabria Tennis Tour 2019”. Torna il circuito per III e IV categoria, tabelloni di singolare maschile e femminile, con la novità dei punti pieni Fit e la certezza di giocare sempre. I tornei, infatti, si svolgono in tre giorni consecutivi della settimana e la presenza di campi coperti in tutti i circoli aderenti permetterà di ovviare a problematiche legate alle condizioni meteo.

La manifestazione itinerante indetta e organizzata dal Comitato Regionale Calabro Fit, in collaborazione con i circoli calabresi aderenti, oltre all’apertura alle racchette rosa prevede un’altra novità: i risultati dei tornei saranno validi per la classifica Fit annuale in modo pieno, senza la riduzione del 60% come avveniva nelle precedenti edizioni.

Si parte dal 27 al 29 settembre al “Momenti di Sport” di Gallina (Rc), si va dal 4 al 6 ottobre al Ct Marines di Gioia Tauro (Rc), si passa dall’11 al 13 ottobre al Ct Rizziconi (Rc) per chiudere la finestra reggina del tour dal 18 al 20 ottobre al Tc Garden Locri (Rc). Quinta tappa al Tc Isola (Kr) dal 25 al 27 ottobre, sesta al Tennis Ball Vibo Valentia dall’8 al 10 novembre, settimo appuntamento al Viola Tennis & Sports Lamezia Terme dal 15 al 17 novembre, ottavo e ultimo round al Tc Cosenza dal 22 al 24 novembre. Si torna nel reggino per il master finale dal 29 novembre al 1° dicembre, quando al Ct Gioia 1974 si affronteranno i migliori 16 giocatori della classifica generale. Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite con formula ridotta a 4 games, sul 4-4 previsto il tie-break, con applicazione del no advantage sul 40 pari ed eventuale terzo set long tie-break a 10. Si gioca con palle Dunlop Fort All Court, sponsor tecnico del circuito. Per vincitori e finalisti di tappa coppe e targhe, per tutti i partecipanti gadgets messi a disposizione dagli sponsor. Tra questi si segnala in particolare FM Credit di Marcello Fonga, che propone importanti iniziative di finanziamento per privati e famiglie. Il “Rodeo Calabria Tennis Tour 2019” nasce dall’esperienza maturata nel corso degli anni sul portale www.calabriatennis.it e del suo promotore Francesco Caligiuri.

Conferenza stampa di presentazione lunedì 23 Settembre alle ore 17 presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana in via San Francesco da Sales, Piazza Italia, Reggio Calabria.

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente del Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Tennis, Joe Lappano, il fondatore del portale CalabriaTennis Francesco Caligiuri, dirigenti sportivi, autorità istituzionali.