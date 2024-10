Arrivano gli incentivi per le auto elettriche, anche Reggio verso il cambiamento

Arriva il bonus-malus sulle nuove immatricolazioni di autoveicoli che dal 1 gennaio 2019 premierà gli acquisti di vetture ecologiche che emettono fino ad un massimo di 90 gr. di Co2 per km con uno sconto sul prezzo di acquisto da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 6mila euro.

Al contrario, in linea con il principio europeo del “chi inquina paga”, chi sceglierà di acquistare auto molto inquinanti, sarà tenuto al pagamento di un’imposta proporzionata alla quantità di biossido di carbonio emesso dal veicolo.

Si tratta di una misura già conosciuta e attuata in altri Paesi che premia, in primis, le auto elettriche ma non solo. Rientrano infatti nei parametri incentivati anche auto ibride e a metano. Riteniamo che si tratti di un primo importante passo per iniziare a stimolare in Italia il mercato dell’elettrico che in Italia è indietro anche per via del gap infrastrutturale della rete di ricarica su cui pure il Governo sta lavorando. Attraverso questo meccanismo, insomma, diventerà sempre più conveniente acquistare vetture meno inquinanti contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria delle nostre città.

Una bella notizia per l’Italia e per Reggio Calabria, dove, solamente qualche giorno fa, sono state installate 21 torrette Enel X per la ricarica delle automobili elettriche e ibride in varie zone della città.

Un semplice badge, permetterà ai possessori di veicoli ibridi, di attivare la torretta e ricaricare in poco tempo l’auto.

LEGGI ANCHE – Reggio, installate 21 stazioni di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici. L’elenco delle vie

DI SEGUITO L’ELENCO DELLE 21 TORRETTE INSTALLATE CON RELATIVE VIE

Via Provinciale Vecchia Archi

Via Santa Cateria d’Alessandria

Via Parco Caserta

Viale Italo Falcomatà – Gelateria Cesare

Viale Italo Falcomatà – Trav. San Paolo

Viale Italo Falcomatà – Trav. Logoteca

Viale Italo Falcomatà – Trav. Plebiscito

Via Fata Morgana

Piazza Castello

Via dei Correttori

Via Caprera

Via Siracusa

Parcheggio Ospedale Morelli

Via Italo Alaimo

Via Gebbione

Via Longitudinale

Via Spanò

Via Nazionale Pellaro

Via Ravagnese Inf.

Viale Laboccetta

Via Cassino