Reggio, installate 21 stazioni di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici. L’elenco delle vie

Reggio guarda al futuro e all’ambiente. Completata l’installazione di 21 torrette Enel X per la ricarica delle automobili elettriche e ibride in varie zone della città, con un semplice badge sarà possibile attivare la torretta e ricaricare in poco tempo l’auto elettrica o ibrida.

“L’amministrazione comunale vuole incentivare fortemente l’utilizzo di veicoli elettrici e ibridi, in questo modo riusciamo a migliorare la qualità della vita e nel contempo salvaguardare l’ambiente. Siamo sensibili a queste tematiche da tempo, per questo motivo tutti i cittadini che posseggono veicoli ibridi o elettrici hanno la possibilità di parcheggiare gratuitamente. L’ibrido negli ultimi anni è in forte crescita anche grazie alle campagne di promozione delle case automobilistiche, Reggio vuole essere protagonista in questo processo ambientale”, queste le parole dell’assessore alla mobilità e smart city, Giuseppe Marino, ai microfoni di CityNow.

Reggio Calabria segue l’esempio dato da Firenze, la città-modello con 185 colonnine attivate, Bologna, con 28 stazioni pronte e 53 in arrivo entro il 2018 e Roma, la capofila, con 133 colonnine pronte e altre 333 da installare.

DI SEGUITO L’ELENCO DELLE 21 TORRETTE INSTALLATE CON RELATIVE VIE

Via Provinciale Vecchia Archi

Via Santa Cateria d’Alessandria

Via Parco Caserta

Viale Italo Falcomatà – Gelateria Cesare

Viale Italo Falcomatà – Trav. San Paolo

Viale Italo Falcomatà – Trav. Logoteca

Viale Italo Falcomatà – Trav. Plebiscito

Via Fata Morgana

Piazza Castello

Via dei Correttori

Via Caprera

Via Siracusa

Parcheggio Ospedale Morelli

Via Italo Alaimo

Via Gebbione

Via Longitudinale

Via Spanò

Via Nazionale Pellaro

Via Ravagnese Inf.

Viale Laboccetta

Via Cassino

