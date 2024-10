Reggio, il futuro è adesso. Arrivano le stazioni di ricarica delle automobili elettriche – FOTO

Aria di cambiamento. La cultura della mobilità elettrica avanza, Reggio Calabria si allinea alla progressiva evoluzione, sempre più attenta all’ambiente. E’ iniziata in questi giorni l’installazione di 21 torrette Enel X per la ricarica delle automobili elettriche in varie zone della città, con un semplice badge sarà possibile attivare la torretta e ricaricare in poco tempo l’auto elettrica.

Installata queste mattina una vicino al ‘Palloncino’, si proseguirà nei prossimi giorni con le altre torrette. Enel nei mesi scorsi aveva presentato un piano ambizioso da 300 milioni di investimenti che prevedeva l’installazione di 14.000 colonnine di ricarica entro il 2022 in tutta Italia, presentando allo stesso tempo nuovo prodotti.

“Siamo perfettamente in linea con i nostri obiettivi – aveva spiegato Francesco Venturini a.d. di Enel X, la società che si occupa di mobilità elettrica – . Entro fine 2018 Enel avrà installato in Italia circa 2.500 colonnine di ricarica per le auto elettriche. Allo stato attuale ne abbiamo già 1.578 pronte ad essere attivate, ma da qui a fine anno andiamo avanti al ritmo di 60-70 installazioni a settimana, quindi ne verranno completate altre 918, per arrivare a quota 2.500. Se le istituzioni confermano le parole dette qualche tempo fa (il vice premier Di Maio ha annunciato «1 milione di auto elettriche in Italia entro il 2022» ndr) ci aspettiamo un forte impegno da parte del Governo nel settore delle auto elettriche. Non nascondo che l’inizio è stato difficoltoso, ma era prevedibile. Allo stesso tempo devo dire che c’è stata una forte accelerazione”.

Reggio Calabria segue l’esempio dato da Firenze, la città-modello con 185 colonnine attivate, Bologna, con 28 stazioni pronte e 53 in arrivo entro il 2018 e Roma, la capofila, con 133 colonnine pronte e altre 333 da installare.

foto: Nino Iannì