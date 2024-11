Arrivederci Chupito: l’istituzione della Reggio by Night cambia gestione.

di Federica Geria – Il Chupito, nasce dalla brillante idea di portare in città un nuovo modo di bere, in un piccolo locale situato nella centralissima Piazza Indipendenza, che divide il Corso Garibaldi dal Lungomare di Reggio Calabria, con una splendida vista sullo Stretto.

Il locale, in poco tempo diventa un vero e proprio punto di riferimento e d’incontro al centro della città. Luogo di movida reggina per tutti i giovani che amano socializzare, divertirsi e stare in compagnia.

Oggi l’attività cambia gestione e ci dà i saluti con un affettuoso post su Facebook:

“Giorgio, Vincenzo, Nadia, Ugo, Bruno, Serena, Laura e Karine vi ringraziano per tutti i momenti trascorsi insieme e vi danno appuntamento a quest’estate per il nuovo Chupito in versione BEACH. Nuova location, stesso style: dove vedrete il nostro logo originale Il Chupito, troverete lo stesso staff che vi ha fatto compagnia in questi anni! Arrivederci e buon anno a tutti!”

Si conclude un pezzo di storia, ma che continuerà in una nuova avventura.