Migranti in arrivo al porto di Reggio Calabria

È stato disposto uno sbarco di migranti al porto di Reggio Calabria.

Individuati nella notte, a circa 140 miglia dalla costa, i profughi sono stati recuperati dalla nave Diciotti della Guardia Costiera e da allora sono in corso le operazioni di soccorso che permetteranno ai 148 migranti presenti di raggiungere la terra ferma.

Lo sbarco è previsto per domani mattina con due motovedette in ausilio alla nave Diciotti. Due migranti sono già stati prelevati da un elicottero della Guardia Costiera per gravi problemi di salute.