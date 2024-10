Ars Musica Reggio Calabria: lezioni, corsi e melodie per ogni età – FOTO

Un linguaggio universale che si fonde con l’essere umano in modo autentico, innato e naturale.

La musica e la sua arte accompagna la vita di ognuno di noi, segnandone i vari momenti della vita. Suonare uno strumento o cantare una qualunque melodia è per tutti sinonimo di libertà, ad ogni età.

La scuola ‘Ars Musica‘ di Reggio Calabria conosce bene i sentimenti e le emozioni che la musica è in grado di trasmettere tanto da diventare negli anni una vera e propria accademia musicale in cui esaltare e potenziare il talento con l’obiettivo di far crescere gli allievi e coltivare in loro la passione per la musica.

Ars Musica nasce a Oppido Mamertina grazie al fondatore Emmanuele Saccà nel febbraio 2014 e nell’ottobre del 2017 viene inaugurata la sede a Reggio Calabria, con Salvatore Crucitti responsabile della sede reggina.

Con lezioni individuali e collettive per ogni strumento musicale e laboratori di musica d’insieme, l’accademia Ars Musica propone corsi di chitarra, contrabbasso, clarinetto, basso elettrico, sassofono, percussioni. E ancora, batteria, tromba, violino, fisarmonica, pianoforte e violoncello.

La scuola di Via Cardinale Portanova 154 H offre anche corsi di canto moderno, canto lirico, tecnica della registrazione e corsi di propedeutica musicale per bambini dai 2 ai 6 anni.

Un linguaggio universale dunque grazie al quale cantanti e musicisti riescono a guardare il mondo con occhi diversi, creando una perfetta armonia tra corpo anima. D’altronde, come affermava Nietzsche, la vita stessa senza la musica sarebbe un errore.

Ars Musica Reggio Calabria apre le iscrizioni ai corsi con possibilità di una lezione di prova gratuita. I locali dell’accademia della musica di Via Cardinale Portanova 154 H sono dotati anche di una sala prove e di uno studio discografico. Di seguito i nominativi degli insegnanti: Chitarra – Salvatore Crucitti; Basso elettrico – Mario Crucitti; Pianoforte – Antonino Chirico; Batteria – Michele Misale; Violino – Erika Campisi; Canto – Ilaria Foti; Armonica blues – Marco Longo;

Per INFO: 3923397669