Arte, hobby e fai da te: è nata la Multiofficina a Reggio Calabria

di Antonello Diano – Cosa succede se metti insieme tre ragazzi accomunati dalla creatività, l’arte e la voglia di mettersi in gioco? Sono queste le premesse che portano alla nascita della MULTIOFFICINA a Reggio Calabria. Nata dall’omonima Associazione Culturale Artistica e Hobbistica, la Multiofficina è uno spazio nato appositamente per dare un posto ed apposite attrezzature a quei creativi, che pur condividendo la passione per l’hobby ed il fai da te, non trovano uno spazio a loro dedicato dove “creare” nelle condizioni di armonia ma soprattutto sicurezza. È grazie alla consapevolezza di questa esigenza che MARCO IELO, insieme a due ragazze ROBERTA NUNNARI e CLAUDIA CAFARI, sviluppano un’idea: dare questa stessa opportunità ad altri appassionati creando un’associazione (senza scopo di lucro) con degli spazi e delle attrezzature disponibili per lo sviluppo e la creazione delle proprie idee. Le uniche spese necessarie sono l’iscrizione all’associazione che include l’assicurazione ed un contributo per rimborso spese in base alle ore di lavoro.

La Multiofficina si trova in Via Sbarre Centrali 364, e mette a disposizione tre aree di lavoro:

– Sartoria e la Tappezzeria;

– Scultura, Modellismo e Pittura;

– Falegnameria, lavorazione in vetroresina e modellazione/sagomatura materiali con annessa Saletta di Verniciatura.

E ovviamente non mancano i vari attrezzi: dalle macchine da cucire alle seghe circolari, dai seghetti da traforo ai trapani, e tanti tavoli da lavoro su cui dare sfoco alla propria creatività, oltre il supporto morale ma soprattutto pratico dei ragazzi che hanno fortemente voluto la Multiofficina.

Un’altra splendida realtà a Reggio Calabria!

per info chiamate il numero 348/5576148 o collegatevi alla pagina facebook: www.facebook.com/Multiofficina-417302801796624/timeline