Arti Marziali: Grand Slam di Londra: medaglie d’oro per Ripepi e Fragalà

Il Grand Slam di Londra è una delle gare più importanti sul Panorama mondiale nel mondo del Jiu Jitsu. Io e Francesco siamo molto felici di avere conquistato entrambi la medaglia d’oro e vorremmo condividerlo con la città.

La gara si è svolta al parco Olimpico di Londra, alla Copper Box Arena di Londra sabato 19 ed entrambi abbiamo gareggiato nella divisione Master.

Una gara particolare per Gabriella Ripepi che al suo secondo campionato da cintura nera ha combattuto la finale contro una ragazza brasiliana dello stesso team di appartenenza Cicero Costha (team che ha forgiato diversi campioni del mondo) conquistando la medaglia d’oro dopo una lotta molto dura ed emozionante per le due atlete.

Francesco Giovanni Fragalà conquista il primo posto sul podio delle cinture Marroni categoria 94 kg.

È iniziata alla grande la stagione per i due atleti che anche qualche settimana fa avevano combattuto ad una competizione dello stesso circuito internazionale ad AJP Amsterdam conquistando da parte di Gabriella un’altra medaglia d’oro al suo esordio da cintura nera e Da Parte di Francesco una medaglia d’argento. Nel frattempo, lo stesso Giorno, anche uno degli allievi della Move Your Body Asd, Riccardo Pennino, conquistava medaglia d’oro Al AJP Di Napoli.

Ne vedremo ancora delle belle perchè L’ AJP Abu Dhabi world tour è ancora lungo e pieno di mete Internazionali.

Adesso gli altleti tornano ad allenarsi per combattere questa volta a Catania.

La prossima meta sarà infatti la nostra vicina Sicilia, poi ci sarà Sofia, Barcellona, Abu Dhabi, Parigi.

Chissà se anche la nostra Calabria potrà grazie a questa connessione e lo sviluppo di questo sport e nuova realtà , ospitare un evento di rilevanza internazionale.

I ragazzi stanno facendo del loro meglio per lo sviluppo di questa arte marziale.