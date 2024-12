Artigiano in Fiera: 30 aziende reggine in ‘mostra’ a Milano. Mantegna: ‘I nostri stand gettonatissimi’

Sono 30 le imprese reggine, presenti nell’area allestita dalla Città metropolitana, che stanno partecipando a Milano, alla 28esima edizione di Artigiano in Fiera, il più importante evento al Mondo dedicato all’artigianato e alle piccole imprese, in fase di svolgimento dal 30 novembre scorso e che si concluderà domenica 8 dicembre. Si tratta di risultato che premia l’impegno di Palazzo Alvaro a sostegno del comparto dell’artigianato, capace di rendersi protagonista positivo in un grande contesto internazionale.

Si è infatti passati dalle 20 aziende dello scorso anno alle attuali 30, a testimonianza di una vivacità imprenditoriale capace di fare emergere il meglio delle produzioni reggine. Non sono solo i prodotti più tradizionali ad attrarre la curiosità dei molti visitatori, ma anche le novità enogastronomiche a rendere lo stand metropolitano, tra i più visitati e commercialmente più interessanti.

Quest’anno ad Artigiano in Fiera, la Città metropolitana di Reggio Calabria è presente anche con il nuovo brand ‘Anima autentica’, che punta ad una costruzione narrativa intorno all’identità di un territorio ed alla storia del suo popolo. Il nuovo brand territoriale è stilizzato con la forma del drago che compare sul mosaico dell’antica Kaulon.

Leggi anche