ASC Swell presenta: ‘ASC Swell Cup Bola Padel Vittoria’

All’Isola che non c’è l’evento nell’evento

Ancori pochi posti disponili nel secondo villaggio, il Baraka, per partecipare alla VII Edizione dello Swell, che a poco meno di un mese ha già raggiunto il sold out nel villaggio principale, Athena Resort, per un week end di sport tra indoor cycling circuit, yoga, pilates, danza sportiva, danza caraibica, danza aerea, karate, balli sociali, zumba, acqua fitness, walking, difesa personale, strong nation, scienza della felicità e terapie energetiche.

Tutto è pronto ad accogliere non solo gli amanti del wellness, ma anche gli appassionati di calcio e di padel che si fronteggeranno nei tornei Swell CUP di calcio giovanile nelle categorie Primi calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti A9 e A5 (2010/2011), Giovanissimi A11 e A5 (2008/2009) ed Allievi A11 e A5 (2006/2007), oltre ché nel ASC Swell Padel CUP.

L’occasione è ghiotta per i padeliste che potranno partecipare alla I^ Edizione del Campionato Nazionale organizzato insieme alla TPA – Tornei Padel Amatoriali, con le categorie misto, doppio maschile, doppio femminile, nonché squadre fino a 4 giocatori.

Il Campionato TPA coinvolge tutta Italia, suddividendosi in Tornei “OPEN” a punti nelle fasi distrettuali, iniziate il 6 maggio e con termine l’8 ottobre, per giungere alle fasi Nazionali, accumulando nel frattempo RANKING Ufficiale.

Per l’occasione è stata creata una App dedicata per controllare in tempo reale le classifiche di squadra ed il ranking nazionale di ogni giocatore.

L’ASC non ha perso l’occasione di offrire ai padeliste l’opportunità di partecipare ad un progetto nazionale per migliorarsi, ottenere ranking e vincere super premi, tra cui un viaggio a Tenerife, organizzando una tappa del Campionato TPA in concomitanza all’ASC Swell.

“Lo avevamo preannunciato che la stagione ASC 2023 avrebbe avuto un ricco e variegato programma di eventi sportivi e non” commenta il Presidente Provinciale ASC, Antonio Eraclini. “Dopo un anno di duro lavoro siamo finalmente pronti a partire con questo enorme progetto su scala nazionale. Questo Campionato Nazionale ATP lo abbiamo pensato, lo abbiamo voluto, lo abbiamo creato per tutti gli appassionati di padel, divenuta ormai la disciplina sportiva per eccellenza”.

Ancora pochi giorni, quindi, per prenotare e partecipare ad una esperienza unica.