Scilla ha finalmente l’ascensore, il sindaco Ciccone: ‘Un sogno che si realizza’

Un’opera attesa per tanti anni, finalmente diventata realtà. L’ascensore di Scilla è stato ufficialmente inaugurato ieri, il sindaco Pasqualino Ciccone non ha nascosto la soddisfazione per l’opera consegnata alla città.

“Oggi ha vinto il cuore, la passione, il lavoro, l’abnegazione, la fantasia , la costanza, l’impegno , l’ostinazione, la capacità , l’onestà, la resistenza alle avversità volute, la verità, l’anima, il sogno.

Oggi abbiamo vinto noi. Oggi ha vinto la città di Scilla. Abbiamo affrontato la giornata di oggi con grande tensione perché tutto andasse nel verso giusto e così è stato.Un ringraziamento sentito a tutte le istituzioni presenti, e c’erano davvero tutte. Siamo veramente felici , un sogno si realizza. Passerà alla storia che in 30 secondi dalla piazza si arriva a marina grande. Viva il progresso”, il pensiero di Ciccone pubblicato su Facebook.

Leggi anche

Tra le istituzioni presenti, il presidente f.f. Nino Spirlì.

“L’ascensore di Scilla è un’opera che garantisce una nuova comodità e un nuovo servizio non solo per i cittadini di questo meraviglioso borgo, ma per tutti coloro che arriveranno in questa città per godere della sua storia, della sua cultura e delle sue meraviglie naturali e paesaggistiche. La politica non deve separare: per ottenere cose buone dobbiamo essere uniti, collaborare tutti insieme, ognuno con le proprie differenze e la propria diversità. Ora che c’è questo ascensore, dobbiamo usarlo tutti, e lasciamo ferme macchine e motorini”, le parole di Spirlì.

L’ascensore, realizzato per unire la parte alta e quella bassa del paese reggino, è stato finanziato nel 2009 con cinque milioni di euro, nell’ambito dell’Accordo di programma quadro “Emergenze urbanistiche e territoriali” tra il Governo nazionale e la Regione Calabria.