Ascoli, Dionigi non torna. Pulcinelli: ‘Ho sbagliato, colpa mia. Fiducia a Bertotto’

Annuncia l’esonero, poi ci ripensa. Il presidente dell’Ascoli Pulcinelli, dopo il pareggio interno dell’Ascoli contro l’Entella, aveva parlato di sicuro allontanamento del tecnico Bertotto ed in quelle ore era circolata l’ipotesi di un ritorno su quella panchina di Davide Dionigi, ancora sotto contratto con i bianconeri, squadra che lo scorso anno con l’ex Reggina in panchina, nel finale di stagione, si è salvata in maniera quasi miracolosa. Poi qualcosa si è rotto tra Dionigi e Pulcinelli e quindi la scelta su Bertotto. Dopo le voci degli ultimi giorni, il massimo dirigente marchigiano sgombera il campo da ogni equivoco a picenotime.it:

Pulcinelli: ‘Ho sbagliato e mi assumo la responsabilità’

“Ho sbagliato a parlare di esonero molto probabile, è stata una dichiarazione di pancia per la quale mi scuso sia con mister Bertotto che con i tifosi dell’Ascoli. Sono un uomo anche io e seguo tutte le gare del nostro amato Picchio con passione e trepidazione, può capitare poi di farsi uscire qualcosa d’istinto a pochi minuti dal triplice fischio finale. E’ stato un errore dire quelle parole e me ne assumo tutte le responsabilità, come ho sempre fatto, nel bene e nel male. A mente fredda poi mi sono confrontato con tutto il Cda e con i direttori ed abbiamo convenuto che fosse corretto andare avanti con il nostro allenatore, anche perchè abbiamo riscontrato sùbito una forte coesione nel gruppo”.

Mettere da parte le polemiche, fiducia a Bertotto