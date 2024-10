Ascoli-Reggina: il dato definitivo dei biglietti venduti nel settore ospiti

Reggina impegnata ad Ascoli per l’ultima partita del girone di andata. La compagine amaranto punta a conquistare il quarto successo consecutivo in trasferta, pur consapevole di avere di fronte una squadra forte, collaudata e che in casa ha il forte sostegno del proprio pubblico. Ma gli amaranto anche in questa circostanza non saranno soli, il dato definitivo dei biglietti venduti nel settore ospiti segna 234.

