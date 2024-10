Ascoli-Reggina: info prevendita settore ospiti. Sarà il solito spettacolo?

E’ attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti dello stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, in occasione di Ascoli-Reggina, in programma domenica 10 aprile alle ore 15:30 e valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di serie BKT. La capienza è fissata a 900 posti.

Sarà possibile acquistare i tagliandi sia Online, sul sito di TicketOne, che presso i punti vendita TicketOne abilitati su tutto il territorio nazionale. La prevendita terminerà sabato 9 aprile, alle ore 19:00. Il prezzo stabilito è € 14,00.

Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, segnaliamo BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).Modalità di accesso e normativa anti Covid-Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone. Sarà consentito l’accesso all’impianto esclusivamente agli spettatori in possesso della Certificazione Verde COVID- 19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto Green Pass Base).

La disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni. E’ fatto obbligo per tutti di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Gli steward saranno muniti di smartphone per il controllo della Certificazione Verde Covid-19, attraverso l’app

“Verifica C19”.

Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di

accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet

ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it).