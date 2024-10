Reggina: Inzaghi prepara la formazione anti Ascoli. Curiosità su Santander

Siamo in pieno clima di festa, ma non per la serie B. Il campionato non si ferma e le squadre si preparano a scendere in campo per il prossimo 26 di dicembre. Ovviamente anche la Reggina che vuole a tutti i costi consolidare il secondo posto in classifica, provare ad avvicinarsi al Frosinone e soprattutto tenere a debita distanza chi insegue. Il percorso delle ultime settimane evidenzia un andamento che rispecchia le caratteristiche di Inzaghi, meno storicamente quello della compagine amaranto. Due punti nelle ultime tre apparizioni al Granillo, nove in tre partite giocare lontano da casa. E proprio in virtù di questo che ci si avvicina alla trasferta ascolana con maggiore fiducia. Il tecnico ritrova Gagliolo dopo che il difensore ha scontato il turno di squalifica e non c’è alcun dubbio che il calciatore verrà nuovamente schierato tra i titolari, probabilmente per Cionek. Il resto dell’undici dovrebbe andare verso le conferme in blocco. In casa Ascoli assenza pesante per la squalifica di Falasco, uno dei migliori tra i bianconeri. C’è curiosità per capire se quello sprazzo di gara giocato da Santander contro l’Inter abbia segnato il pieno recupero dell’attaccante dopo un lungo periodo in cui è rimasto fuori. Di sicuro, comunque, sul mercato la Reggina è alla ricerca di un attaccante rimane da capire chi dei tre in organico sarà il sacrificato.