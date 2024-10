Asd Esmeralda, competenza, amore e passione per la ginnastica ritmica

Competenza, amore e passione per la ginnastica ritmica, sono gli ingredienti che hanno spinto le due Tecniche reggine Daniela Fonti e Benedetta Lombardi a creare il sodalizio affiancate dal Presidente Alessandro Fera e dal Vice Presidente dott.ssa Grazia Palermo.

Daniela Fonti, coreografa apprezzata nel panorama reggino, nella danza, nella ginnastica ritmica e nel musical, svolge con professionalità esperienza e dedizione la sua professione da oltre quindici anni nel settore.

È tecnica della Federazione Ginnastica d’Italia del settore ginnastica ritmica e Tecnica Specializzata in Danze Accademiche ed iscritta all’albo insegnanti di danza.

Benedetta Lombardi , ex ginnasta agonista , oggi tecnica della Federazione Ginnastica d’Italia e giudice di gara, sempre settore GR. Laureata in scienze e tecniche psicologiche, con tesi sperimentale dal titolo: “ l’attività motoria per lo sviluppo dell’autodeterminazione nei contesti scolastici,inclusivi” – un progetto di ricerca – e laureanda in psicologia clinica della salute nel ciclo di vita. Svolge anche lei il suo lavoro con professionalità e dedizione.

Le Tecniche e Direttrici dell’Asd Esmeralda , svolgono attività di livello agonistico, promozionale e di avviamento alla ginnastica ritmica per bambine e ragazze dai 4 ai 18 anni dal lunedì al sabato presso le zone Nord/Centro e Sud della città.

Il nome “Esmeralda” significa rinascita e positività; lo abbiamo scelto perché amiamo lavorare nella gioia,trasmettendo ogni giorno alle nostre ginnaste, dalle più piccole alle più grandi, L’amore per questa disciplina infondendo sani principi di lealtà, che possano arricchire il loro bagaglio etico e sportivo, formando così le future “donne” del domani.

Queste sono le parole delle tecniche che , guardano al futuro della società e della nostra città con amorevole speranza.

Così giovani e così determinate, Daniela e Benedetta porteranno le ginnaste e debuttare nella stagione sportiva agonistica federale che inizierà a gennaio 2020. Tutte le ginnaste, selezionate a far parte del team agonistico, stanno già lavorando al programma tecnico da portare in pedana, che verrà presto presentato all’esterno delle mura della palestra. Tutte le altre invece, a cominciare dalle piccole ginnaste del corso baby gioco ritmica, stanno lavorando per il raggiungimento degli obiettivi a breve e lungo termine, proposti dalle tecniche e scenderanno in pedana alle manifestazioni di “ginnastica per tutti “ previste dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Ricordiamo che già quest’ estate, Asd Esmeralda, ha preso parte a “S’INTESI, il villaggio delle idee per una città che cambia “, manifestazione fortemente voluta dall’ amministrazione comunale, svoltasi presso il lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria dal 28 al 31 agosto.

Insomma , un mix di brio, amore, passione e novità è quello che l’Asd Esmeralda vuole portare nella nostra città facendo scoprire a tutti il magico mondo della Ginnastica Ritmica.