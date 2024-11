Asd Reggio Calabria: Borsino dal ritiro terzo giorno

E’ terminata 10-0 per l’Asd Reggio Calabria la gara disputata a Polistena contro una rappresentativa locale. La prima frazione è terminata sul parziale di 4-0. La ripresa ha visto la compagine amaranto andare a segno altre sei volte.

Una squadra compatta che ha seguito le direttive impartite dal tecnico in questi giorni di ritiro.

Soddisfatto del test l’allenatore Francesco Cozza: << I ragazzi hanno fatto vedere buone trame da gioco ed hanno messo in campo quanto provato in settimana. C’è sicuramente da migliorare – aggiunge Cozza – continueremo a lavorare per arrivare pronti al primo appuntamento ufficiale.>>.

La squadra tornerà in campo domani mattina alle ore 9.30. Seduta prevista anche per il pomeriggio al consueto orario delle 16.30.