Asd Reggio Calabria: firmano Licastro e Dentice

L’Asd Reggio Calabria comunica che nel tardo pomeriggio odierno, hanno sottoscritto il tesseramento Mattia Licastro e Pietro Dentice.

Portiere classe ’95, Mattia Licastro nato a Delianuova, è cresciuto calcisticamente nella squadra del suo paese ed approda alla Reggina nella stagione 2011/2012. Stabilmente in prima squadra, nei vari anni trascorsi in riva allo stretto, Licastro ha giocato in tutte le categorie del settore giovanile amaranto. Nel dicembre 2014/15 viene ceduto in prestito al Bisceglie in serie D.

Pietro Dentice terzino destro classe ’95. Giocatore polivalente e molto duttile, in grado di giocare su ambedue le fasce, sebbene sia un destro naturale. Ha già collezionato diverse presenze in serie D e nell’ultima stagione ha vestito la casacca dell’Akragas.