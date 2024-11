ASD Reggio Calabria: i juniores superano il San Severo con il risultato di 5-3

Dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Roccella, la compagine juniores dell’ASD Reggio Calabria supera il San Severo con il risultato di 5-3 grazie alla rete di Russo e le doppiette di Ciccone e Labate.

Gara subito in discesa per la squadra allenata dal tecnico Domenico Zito che trova il vantaggio al terzo minuto con Ciccone. Lo stesso attaccante amaranto trova il raddoppio al quindicesimo. Nonostante il vantaggio, la compagine calabrese non abbassa la guardia e trova la terza rete con Russo. Passano solo cinque minuti e Delli Carri accorcia le distanze per i padroni di casa.

Avvio di ripresa non favorevole all’ASD Reggio Calabria che dopo un minuto di gioco subisce anche la seconda rete ad opera di Insalata.

Il tecnico reggino scuote i suoi che iniziano nuovamente a macinare gioco realizzando altre due reti con Labate. Nel finale di gara, arriva la terza rete del San Severo.

TABELLINO

SAN SEVERO – ASD REGGIO CALABRIA 3-5

Marcatori: 3’, 15’ Ciccone, 26’ Russo, 31’ Delli Carri, 46’ Insalata, 55’, 71’ Labate, 90’ Scarano

SAN SEVERO: Pennacchio, Dattoli, Galullo (68’ Locampo), Pasalino, Nargiso, Del Vecchio, Altamura (64’ Gaggiano), Campodipietro (64’ Scarano), Insalata, Sorbo, Delli Carri All. Acquaviva

ASD REGGIO CALABRIA: Comandè, Nucera, Pellicanò, Cotroneo, Baccillieri, Villa, Russo, Meduri, Labate (75’ Silvestri), Ciccone (79’ Romeo), Longo (68’ Liotta) All. Zito

Ammoniti: Pellicanò, Liotta, Sorbo

Note: recupero 0’pt, 3’st