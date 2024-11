ASD Reggio Calabria: prevendita Biglietti

Si comunica che presso il punto vendita autorizzato Tabacchi Scappatura sito in via Cardinale Portanova, sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara tra l’ASD Reggio Calabria e la Polisportiva Sarnese 1926 prevista per domenica 13 settembre 2015 alle ore 15 allo Stadio “Oreste Granillo”. S’informano altresì i tifosi amaranto che non sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso presso lo stadio.

PREZZI BIGLIETTI:

Curva Sud € 5,00

Tribuna Est € 15,00

Tribuna Ovest € 25,00

Vip € 40,00

Vip Gold € 80,00



Si comunica inoltre che i supporters sarnesi potranno acquistare il tagliando della gara presso il punto vendita “Messaggerie” Piazza Lago a Sarno al costo di 8 euro prevendita esclusa.