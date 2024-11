ASI – Termina il torneo di calcio a 5 universitario, Unileague. Ecco i vincitori.

di Nicolino D’Ascoli. Giunge al termine la quarta edizione del torneo universitario di calcio a 5 Unileague Soccer organizzato e promosso dal Comitato provinciale ASI di Reggio Calabria.A contendersi l’accesso per le fasi finali nazionali, che con ogni probabilità si svolgeranno a Milano in data ancora da definire, sono state ben 8 squadre tutte composte da studenti immatricolati presso l’ateneo reggino. A spuntarla sono stati i ragazzi della Calarco’s Club che in finale hanno battuto di misura, 2 a 1, l’altra finalista, Musa. Gara diretta dal Sig. Giuseppe Foro di Reggio Calabria.La finale, giocata presso il campetto da calcio Gatto sito in località Vito (zona universitaria), è stata suggestivamente coronata dai ragazzi della Red Bull che con le loro coreografie e con il loro impegno hanno, oltre che energizzato tutti i presenti con la famosa bevanda, reso incantevole il pre ed il post partita omaggiando i vincitori con speciali pacchetti Red Bull creati ad hoc.Come detto, ad accedere alla fase finale, in attesa di conoscere le atre 20 vincitrici provenienti da tutta Italia, saranno i Calarco’s (con Pasquale Marra vincitore del titolo di capocannoniere del torneo) che intanto portano a casa il primo ambito premio, la coppa. Premiato anche il miglior portiere, Giuseppe Mafrici, consegnata targa di ringraziamento al direttore di gara e medagliati tutti i partecipanti.Soddisfazione a fine gara per il Presidente provinciale ASI Reggio Calabria, Fabio Gatto : “E’ stata una quarta edizione fantastica, il torneo Unileague è in forte crescita. I ragazzi, gli studenti, si sono calati in pieno nello spirito che abbiamo fortemente voluto dare agli incontri di calcio. Non semplicemente dei calci ad un pallone, ma aggregazione, valori sportivi, valori umani sono state le componenti basilari di questo evento magnifico. Giocare la finale in uno scenario del genere, con tante persone a tifare, con estremo fair play in campo non è roba di tutti i giorni. Necessitiamo di questo spirito per andare avanti. Infine vorrei davvero ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la riuscita ottimale della manifestazione, è grazie al gioco di squadra che si vince”.