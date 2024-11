ASI – Trotto. Primo Gran Premio d’estate.

di Nicolino D’Ascoli. E’ tutto pronto per la disputa del ”1°GRAN PREMIO D’ESTATE”, in programma domenica 13 luglio con inizio alle ore 8,30 (raduno ore 7,00) nella pista PONY CLUB COSTANTINO a Bagnara Calabra(RC) localita’ Campi San Giovanni (uscita svincolo A3 SA-RC strada per Melicucca’).Si tratta di una gara di trotto fortemente voluta dal presidente Stefano Costantino, inserita nel circuito PONY CLUB. Un progetto importante che coinvolgera’ un nutrito e qualificato numero di partecipanti, cavalli e scuderie provenienti da tutta la Sicilia, la Calabria, da Napoli e Foggia ed e’ organizzato dall’associazione “Pony Club Costantino” con sede principale in via Vico Itria Gallico (RC), societa’ affiliata ASI (Associazione sporive italiane- gia’ Alleanza Sportiva Italiana).La gara prevede due categorie la Super 9 e la serie A, le batterie saranno composte da tre cavalli posizionati per la partenza da un sorteggio effettuato prima della partenza dai giudici di gara in presenza del pubblico e dei proprietari dei cavalli. Grande cura verra’ riservata anche al benessere dei cavalli con accurati controlli veterinari pre, post e durante la stessa manifestazione. Nel corso di questi controlli verranno tenuti sotto ossservazione tutti i parametri vitali, avendo cura che verranno superate tutte le soglie di benessere.I giudici di gara ormai intoccabili e’ rigorosamente severi ed attenti saranno: Antonio Pietro Sismo Fortugno, Simone Musolino, Marco Malara, Paolo Cosoleto, collaboreranno con loro i Signori Antonino Utano e Sergio Malara quali addetti alla partenza dei cavalli per controllare il perfetto allineamento dei cavalli ed eventuali scorrettezze dietro la macchina.La pista che e’ sorta dalla passione frenata del presidente Stefano Costantino da due anni ormai operativa al 100% e che ha visto sempre un nutrito numero di partecipanti, recentemente ha subito qualche piccola modifica e miglioria. Modifiche che hanno portato ad un ulteriore allargamento ed allungamento della pista.Ma ritornando all’evento che ha il profumo d’estate e di rinnovamento, lo stesso che il presidente Costantino vuole portare nell’ambiente del trotto. L’evento, nel suo complesso, prevede 4 date importanti con inizio il 13 luglio e tappe a seguire nei giorni 27 luglio,10 agosto e 24 agosto.Le scuderie partecipanti al termine di ogni gara saranno premiate, ma è prevista – anche – una classifica finale per tutto il Gran Premio d’Estate, poiché in ogni tappa si acquisiranno dei punti che andranno a sommarsi volta per volta in una classifica generale per poi dichiarare i vincitori finali. Verranno premiati i primi sei cavalli in classifica generale in piu’ verra’ premiato il cavallo che realizzerà il miglior tempo nelle 4 gare.