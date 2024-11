Asp, impegno di spesa a favore dell’Hospice

Il Consiglio di amministrazione della “Fondazione Via delle Stelle” riunito in urgenza dal Presidente Dr Vincenzo Trapani Lombardo in data 29 aprile 2015 alla presenza dei Consiglieri : Dr Pasquale Di Stefano, Dr Edoardo Lamberti Castronuovo, Dr. Valerio Misefari, Dr.ssa Paola Serranò, dr Pasquale Veneziano e Dr Salvatore Vita ha preso atto della grave situazione economica della Fondazione stessa, derivata dal mancato pagamento delle fatture relative alle prestazioni erogate dal 1 gennaio 2015 a tutt’oggi e dei debiti pregressi delle annualità precedenti.

Prende atto, inoltre del provvedimento deliberativo, adottato in data 29 aprile 2015, relativo all’impegno di spesa dell’ASP relativo al contratto firmato dalle parti, e invita gli uffici competenti dell’ASP a procedere tempestivamente ad evadere i provvedimenti burocratici finalizzati ai pagamenti suddetti.

Il CdA invita, inoltre, il Commissario ad adottare un sistema regolare di pagamenti che porrebbero, in modo definitivo, la Fondazione in una posizione economica di tranquillità. Il Consiglio di Amministrazione intende tranquillizzare il personale dipendente circa il mantenimento dei posti di lavoro senza il ricorso a contratti di solidarietà , come incomprensibilmente ventilato da taluno.

Il CdA inoltre si rende disponibile ad incontrare il personale e la stampa , ove richiesto .