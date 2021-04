Covid a Reggio, il nuovo direttore sanitario dell'ASP a Live Break

E' stato nominato dal commissario straordinario dell'ASP di Reggio Calabria proprio qualche giorno fa insieme al neo direttore amministrativo dott.ssa Daniela Costantino.

Il dott. Domenico Minniti, nuovo direttore sanitario, sarà ospite questo pomeriggio a partire dalle ore 13:45 a Live Break.

L'esperienza del dott. Minniti potrà servire a recuperare i ritardi enormi degli ultimi anni dell'ASP di Reggio Calabria e ristabilire un ordine nella provincia di Reggio nei molteplici servizi sanitari.

Quali le priorità? Come si sta gestendo l'emergenza Covid, come decongestionare il Grande Ospedale Metropolitano, quale la ricetta per far funzionare la complessa macchina dell'ASP?