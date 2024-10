ASP di Reggio, Uil-Fpl: ‘Bene delibera sulla stabilizzazione dei precari’

Di seguito il comunicato di Walter Bloise Segretario generale Uil Fpl Calabria.

Prendiamo atto positivamente dell’intenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, sancita con la deliberazione del Direttore generale Lucia di Furia numero 1131 che porta la data di oggi, di procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari che erano stati assunti durante l’emergenza Covid.

L’Asp reggina, attraverso questo avviso esplorativo, da senso alle battaglie sindacali della Uil Calabria e della Uil Fpl Calabria che miravano proprio a far ottenere alle operatrici e agli operatori, che hanno prestato in un periodo assai particolare per la comunità reggina e non solo il loro servizio presso gli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale, il giusto riconoscimento professionale e umano.

Stiamo parlando di donne e di uomini che hanno acquisito una considerevole professionalità e si sono adoperati, per il bene della collettività, durante una fase assai

delicata e complessa qual è stata quella contrassegnata dall’emergenza pandemica. L’avvio di questo percorso, che si spera possa concludersi in tempi celeri, ci ripaga e,

proprio quando la nostra comunità si sta preparando alla Santa festa del Natale, riaccende la speranza di coloro che, con sacrificio e abnegazione, hanno operato per il bene della stessa comunità.