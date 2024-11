Aspettando il San Valentino con la FIDAPA Reggio Calabria Morgana

Grande successo per la manifestazione dal titolo “Aspettando San Valentino… Serata in musica e poesia”, organizzata dalla Fidapa Reggio Calabria Morgana, presieduta dalla dott.ssa Emira Dal Moro.

La serata, che si è svolta ieri presso le Officine Miramare, è stata aperta dai saluti di rito da parte della Presidente della sezione MORGANA, dott.ssa Emira Dal Moro, che ha sottolineato come l’incontro di ieri, oltre ad essere un’occasione di svago e di approfondimento culturale, si inserisse all’interno del tema nazionale “Il talento delle donne una risorsa economica, sociale e politica per il nostro Paese”.

La Fidapa, infatti, si pone come obiettivo quello di promuovere la donna nelle sue più svariate sfaccettature e di creare dei momenti culturali che siano fruibili anche per la cittadinanza e non solo per le socie. L’incontro è poi proseguito con i saluti rivolti al numeroso pubblico intervenuto dalla past president della Fidapa sez. MORGANA, Dott.ssa Irene Tripodi, la quale ha ringraziato le autorità e gli ospiti presenti ed ha in particolar modo elogiato il grande lavoro svolto dalla Prof.ssa Marisa Cagliostro, responsabile scientifico nel progetto Officine Miramare, e dal suo team e che ha permesso alla struttura che ha ospitato l’evento di diventare, in pochi mesi, uno dei centri culturali più importanti per la città.

La serata ha visto l’esibizione del soprano Federika Gallo e del mezzosoprano Gabriella Grassi, che hanno interpretato, rigorosamente dal vivo, accompagnate al pianoforte dalla maestra Loredana Anghelone, alcuni brani appartenenti alla tradizione, dall’operetta alla canzone napoletana, dando vita a momenti di palpitante spettacolo e intrattenimento sopraffino che ben si sposavano con la raffinata delicatezza delle declamazioni poetiche della Prof.ssa Minella Bellantonio, che ha deliziato gli intervenuti con poesie incentrate sul tema dell’amore, frutto di un’attenta ricerca nell’ambito della poesia in vernacolo.

In chiusura spazio alla giovane flautista Ludowika Tripodi, che nel corso della serata ha eseguito brevi intermezzi musicali di accompagnamento e che ha concluso la kermesse, accompagnata al pianoforte da Loredana Anghelone, sulle note di Ennio Morricone.

A condurre i presenti nelle magiche atmosfere artistiche e canore che si sono rapidamente susseguite è stata, con il ruolo ufficiale di Cerimoniera, l’Avv. Maria Rosaria Pensabene. Responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni per la Fidapa “Morgana” è l’Avv. Manuela Porpiglia.