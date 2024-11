“Aspromonte”: Il Nuovo Film di Hedy Krissane con Franco Neri

Il prossimo giovedì 31 gennaio, le sale cinematografiche italiane accoglieranno “Aspromonte”, il nuovo film diretto da Hedy Krissane e con protagonista l’attore comico di Zelig, Franco Neri. La pellicola racconta le avventure di un imprenditore brianzolo (interpretato da Franco Neri) che si reca in Aspromonte per far firmare un importante contratto al fratello musicista (Andrea De Rosa), scomparso misteriosamente durante una tournée estiva.

La ricerca del fratello, temendo sia stato rapito per un riscatto come accadeva negli anni Ottanta, si trasforma in un viaggio on the road attraverso la Calabria, con l’aiuto di un agente investigativo del corpo forestale (Pier Maria Cecchini). Questo viaggio diventa un’occasione per riflettere sul senso della vita e sui rapporti umani.

Una Produzione Radicata nel Territorio Calabrese

“Aspromonte” è una produzione che valorizza il territorio calabrese, mostrando le sue potenzialità, bellezze e anche i problemi. Il film è stato girato in luoghi suggestivi come Reggio Calabria, Scilla, Bova e Pentedattilo, con set allestiti in luoghi emblematici come Riace, Gambarie d’Aspromonte, Gerace, Canolo, Montalto e nel Santuario di Polsi. Quest’ultimo è stato scelto non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per lanciare un messaggio forte: questi luoghi appartengono alla gente di Calabria, non alla criminalità organizzata.

Le musiche del film, firmate dal cantautore Peppe Voltarelli, enfatizzano ulteriormente la scelta di puntare su talenti locali di calibro nazionale e internazionale.

Non perdete l’uscita di “Aspromonte”, il 31 gennaio nelle sale cinematografiche. Nel frattempo, potete gustarvi il trailer del film e prepararvi a un’esperienza cinematografica immersiva.