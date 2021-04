'Il provinciale' arriva in Calabria: Aspromonte protagonista su Rai 2

L'Aspromonte torna sul piccolo schermo. I riflettori puntati sul massiccio montuoso della Calabria saranno quelli di Rai 2.

Aspromonte protagonista della trasmissione "Il Provinciale" su Rai 2. Ad annunciarlo è l'Ente Parco che da appuntamento ai telespettatori della Calabria, e non solo, a sabato 10 aprile alle ore 17.10.

"Un viaggio attraverso i valori e i principi più sani alla scoperta di un'Italia poco conosciuta, in luoghi e lungo sentieri che accendono l'immaginazione. Il viaggio inizia e finisce ad Africo , passando per Roghudi e Pentedattilo , borghi fantasma dal fascino eterno. Il conduttore seguirà la fiumara dell'Amendolea che come un drago attraversa queste montagne aspre e luminose".

Il viaggio di Federico Quaranta era iniziato proprio dalla Calabria diversi mesi fa, precisamente dalla Sila. Insieme al fedele Kumash, un dolcissimo golden retriver, il conduttore e viandante della trasmissione torna a raccontare le incantevoli bellezze italiane.

"L’Italia è una nazione che sembra contenerne altre cento. Si cammina sulle montagne lucane e sembra di essere in Tibet; si attraversa la selva dell'Aspromonte e ci si ritrova catapultati in una foresta amazzonica; si raggiunge il centro della terra, in Barbagia, dove l’antica civiltà nuragica aveva posto le sue radici, e ci si scopre in un paesaggio quasi lunare".