Ricerca internazionale sulla pastorizia storica in Aspromonte

Si sono concluse da un paio di settimane le attività di ricerca sulla pastorizia storica in Aspromonte, coordinate dal dott. Francesco Carrer e Guillerm Domingo Rivas dell’università di Newcastle (Regno Unito) e focalizzate sui territori di Africo Vecchio e Casalnuovo. Questo lavoro rientra nel progetto interdisciplinare Plas, diretto dallo stesso dott. Carrer, che indaga il ruolo delle pratiche pastorali tradizionali nella formazione e trasformazione di ambienti e paesaggi montani in Europa e nel Mediterraneo.

L’Aspromonte rappresenta uno dei casi di studio principali di questo programma di ricerca, che qui beneficia del prezioso supporto di collaboratori locali come Alfonso Picone Chiodo, Domenico Malaspina, Demetrio Orlando e Leo Stilo per Africo, e Bruno Palamara per Casalnuovo.

Il lavoro sul campo si è svolto nella prima settimana di settembre. Interviste con alcuni pastori ed ex pastori hanno permesso di raccogliere informazioni dettagliate sulle stagionalità delle pratiche pastorali tradizionali, sulla loro distribuzione all’interno del territorio e sulle loro caratteristiche. A tutto questo si sono aggiunti colloqui e discussioni con ricercatori specializzati nello studio di questi territori e di queste tematiche, che hanno chiarito molti dubbi emersi sul campo.