Ass. Anassilaos: tutti gli appuntamenti di Gennaio

MARTEDI’ 13 GENNAIO ORE 17,30 SALA SAN GIORGIO

Conversazioni di Architettura. 1° Incontro: “Renzo Piano. “Il made in Italy conosciuto in tutto il mondo”. Interviene Claudio Sergi, Responsabile Sezione Anassilaos Giovani per l’Architettura.

GIOVEDI’ 15 GENNAIO ORE 19,15 CHIESA SAN GIORGIO

Congiuntamente con la Chiesa di San Giorgio al Corso e la Congregazione Figlie di Maria SS.ma Corredentrice cerimonia di consegna delle borse di studio “Giovanni Messineo” alle allieve Sabrina Cara, Saletta Stelitano, Veronica Zavettieri. Intervengono la Prof.ssa Francesca Messineo e Padre Don Vittorio Quaranta. Introduce Don Antonio Santoro, PARROCO DELLA Chiesa di San Giorgio.

MARTEDI’ 20 GENNAIO ORE 17,30 SALA SAN GIORGIO

Nel Centenario della pubblicazione della Spoon River Anthology di Edgar Lee Masters (1915/2015) l’Associazione Anassilaos – Sezione Poesia – dedicherà tre incontri all’opera poetica che ha costituito una sorta di testo cult per tanti giovani e adolescenti italiani. 1^ Incontro. Conversazione della Prof.ssa Francesca Neri sull’opera del poeta statunitense.

VENERDI’ 23 GENNAIO 2015 ORE 17,30 CHIESA SAN GIORGIO

Cerimonia di consegna del Premio Anassilaos 2014 per la Cooperazione e la Solidarietà dei Popoli al Maestro Mons. Marco Frisina, compositore e maestro direttore della Pontificia Cappella Lateranense. Il Maestro, per l’occasione dirigerà l’Orchestra Giovanile di fiati “NICOLA SPADARO”- Città di Delianuova (RC)

MARTEDI’ 27 GENNAIO 2015 ORE 17,30 SALA SAN GIORGIO

70° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1945-2015). 1° INCONTRO. Giorno della Memoria nel 70° Anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz , avvenuta il il 27 gennaio del 1945 ad opera delle truppe dell’Armata Rossa. Conversazione del prof. Antonino Romeo. Lettura di testi, in versi e in prosa, ispirati alla Shoah a cura dei Poeti del Lunedì di Anassilaos

VENERDI’ 30 GENNAIO 2015 ORE 17,30

CHIESA SAN GIORGIO

Nel 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (1265-1321), l’Associazione Culturale Anassilaos realizzerà in collaborazione con Università, Enti e Istituzioni culturali una serie di manifestazioni e incontri. 1° Incontro. Lettura integrale della Commedia affidata ad autorità, amici, studiosi, giovani, ciascuno dei quali è invitato a leggere almeno un canto dell’immortale poema che, come scrisse Papa Benedetto XV nella Enciclica celebrativa del VI centenario della morte di Dante, “meritatamente ebbe il titolo di divina, poiché pur nelle varie finzioni simboliche e nei ricordi della vita dei mortali sulla terra, ad altro fine non mira se non a glorificare la giustizia e la provvidenza di Dio, che governa il mondo nel tempo e nell’eternità, premia e punisce gli uomini, sia individualmente, sia nelle comunità, secondo le loro responsabilità”