Ass. Attendiamoci O.n.l.u.s. – Segni e semi di speranza, una vita per i giovani

Reggio Calabria, 27 Settembre 2001 – 27 Settembre 2015: quattordici anni di servizio, di volti, di storie che hanno portato l’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s. a diventare, negli anni, sempre più, punto di riferimento per le giovani generazioni, occupandosi della prevenzione del disagio giovanile e della promozione delle risorse personali, attraverso un metodo educativo basato sulla formazione giovane-giovane.

Lunedì 28 settembre 2015, presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, l’associazione Attendiamoci promuove una conferenza dal titolo “ Segni e semi di speranza, una vita per i giovani ”: sarà una occasione per ringraziare giovani ed adulti che, quotidianamente, con fatica e dedizione, si adoperano nel costruire opportunità di crescita per i ragazzi della nostra città (e non solo), per restituire alla città i semi sparsi in questi anni e consentire un confronto con importanti personalità ed autorità impegnate attivamente nel nostro territorio, nei settori nei quali anche l’associazione opera da qualche anno.

Di seguito il programma dell’evento: in apertura, è prevista la proiezione di un video che presenta le attività estive svolte dall’associazione per la stagione appena conclusa; a seguire, alle 16.30, il nostro Arcivescovo, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, rivolgerà un saluto ai giovani ed ai presenti, e dalle 16.45 avrà inizio la tavola rotonda, nella quale interverranno

per la formazione, la Dott.ssa Giusy Princi, Dirigente scolastico del Liceo scientifico “L. da Vinci” e la Dott.ssa Letizia Porcino, responsabile dei processi formativi dell’associazione Attendiamoci;

per lo sport, l’Avv. Maurizio Condipodero, presidente del CONI, e il Dott. Oscar Cuoco, responsabile del Settore sport di Attendiamoci;

per l’impresa, il Dott. Angelo Marra, Presidente dei Giovani Imprenditori, e il Dott. Domenico Chirico, responsabile del progetto “Le Officine del Lavoro”;

per il sociale, l’Avv. Giuseppe Marino, Assessore Welfare e Famiglia del Comune di Reggio Calabria, e la Dott.ssa Letizia Silicato, responsabile della Casa dei Giovani “Peppe Condello”;

per la musica, il percussionista Luca Scorziello e il responsabile settore Musica di Attendiamoci, Roberto Macry Correale;

per la comunicazione, il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, editore, e Maria Rosaria Araniti, responsabile del settore Comunicazione.

Si avrà modo di parlare anche della gestione dei beni confiscati, con il dott. Emanuele Gatto, responsabile del Villaggio dei Giovani (bene confiscato e gestito dal 2010 dall’associazione Attendiamoci) e della sfida, avviata qualche anno fa, delle sedi nazionali, insieme al dott. Felice Chirico, coordinatore nazionale delle filiali di Milano, Pavia e Roma, città nelle quali Attendiamoci è presente con i propri servizi.

Alle 18.00 ci sarà uno spazio di presentazione e consegna del “Premio Attendiamoci”, alla sua prima edizione, e si concluderà con l’intervento del presidente e fondatore, don Valerio Chiovaro.

Sarà, quindi, una occasione per fare sintesi di quanto realizzato e ripartire verso le nuove sfide formative, sempre con lo stesso impegno e la stessa determinazione, per dare risposte e sostenere il cammino di tanti giovani con i quali diventa sempre più realizzabile quel sogno, iniziato quattordici anni fa, di “cambiare il mondo”.