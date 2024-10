Referendum e mobilitazioni: a Reggio l’assemblea generale Cgil con Barbesi

La Segretaria Nazionale sarà in città per prendere parte ad una delle tappe in programma in vista delle prossime mobilitazioni

Si terrà oggi, 9 aprile alle ore 10, nell’Auditorium Don Orione della Chiesa di Sant’Antonio, in via Don Luigi Orione n.5 a Reggio Calabria l’Assemblea Generale di Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria e di tutte le sue strutture regionali.

Ai lavori prenderà parte la Segretaria Nazionale Cgil Daniela Barbaresi. Quella di Reggio è una delle tappe di Assemblee Generali in programma in vista delle mobilitazioni del 20 aprile e del 25 maggio oltre che dei referendum proposti dalla Confederazione per la tutela contro i licenziamenti illegittimi, il superamento della precarietà, la sicurezza nel lavoro in appalto.

Il ricorso allo strumento referendario fa parte di una strategia complessiva di mobilitazione per il lavoro stabile e di qualità, per aumentare salari e pensioni, per una vera riforma fiscale, per difendere e rilanciare il servizio sanitario nazionale, per la salute e la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, per un nuovo modello sociale che rimetta al centro il lavoro e la persona.

Il pacchetto di iniziative della Cgil prevede assemblee, scioperi (a partire da quello generale, proclamato insieme alla Uil, per tutti i settori privati il prossimo 11 aprile con manifestazione regionale a Cosenza), mobilitazioni territoriali e nazionali, sostegno alle vertenze per i rinnovi dei contratti, raccolta delle firme per i referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.