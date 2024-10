Assemblea dei soci Sacal, De Felice: “L’obiettivo è valorizzare gli scali calabresi”

L’Assemblea Ordinaria dei Soci di S.A.cal S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2018.

Il Presidente De Felice ha illustrato l’andamento positivo della Società, sia sotto il profilo del volume di traffico passeggeri sia in termini di performance economiche che ha consentito, di registrare un utile di esercizio pari a euro 777.674,00, ribaltando, per il secondo anno consecutivo, il trend negativo degli ultimi 10 anni.

“Il nostro obbiettivo è quello di proseguire questo percorso creando condizioni favorevoli al rafforzamento dei risultati raggiunti, attraverso l’implementazione dei piani di sviluppo della società, mirati a valorizzare a pieno le potenzialità degli scali calabresi” ha affermato il Presidente De Felice.

Tale positivo risultato, frutto delle azioni di efficientamento che il Management ha messo in atto nel corso del 2018, incorpora la perdita prodotta dalla controllata Sacal Ground Hadling, che si è ridotta, rispetto allo scorso anno, sia in termini assoluti che in termini percentuali (+41%).

Al conseguimento di tale obiettivo ha contribuito in misura determinante l’incremento del traffico pari al 9,17% e alla dinamica positiva che lo stesso ha generato su tutte le principali componenti del business, in ulteriore crescita dell’11% nei primi mesi del 2019 grazie all’attivazione di nuovi collegamenti operati per il tramite di nuovi Vettori, su tutti e 3 gli scali del Sistema Aeroportuale Calabrese.