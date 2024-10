Buona mobilità: assemblea partecipativa per il trasporto pubblico locale a Reggio Calabria

Si rinnova l’appuntamento all’insegna della mobilità sostenibile.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alla Mobilità Giuseppe Marino e l’Amministratore Unico di Atam Francesco Perrelli sono pronti ad accogliere a Palazzo Alvaro cittadini e associazioni che hanno inviato nei giorni scorsi le proposte di partecipazione nel nome della mobilità sostenibile.

QUANDO

A partire dalle ore 17,30 spazio ad osservazioni, criticità e proposte. Queste integreranno il programma di trasporto pubblico locale 2019 per adattarlo sempre di più alle rinnovate esigenze dei cittadini. L’assemblea di lunedì 28 gennaio sarà anche occasione per fare il punto sulla situazione in tema di mobilità.

Quanto si è fatto a distanza di un anno dalla prima esperienza di partecipazione sul tema: nuovi servizi digitali attivati e innovazioni tecniche messe in campo.

Conosceremo le nuove prospettive offerte dal programma di coesione Pon Metro in tema di mobilità per Reggio, il bike sharing e la mobilità dolce che sta per approdare in città, nonché i prossimi appuntamenti che segnano il progetto in divenire della costituzione dell’Agenzia di bacino dello Stretto.