Assessore Rocco Albanese: ‘Interventi al Palacalafiore a breve’

Nel giro delle interviste che sta realizzando Citynow con tutti i nuovi assessori del comune di Reggio Calabria, si registra l’intervento ultimo di Rocco Albanese, assessore con deleghe alle Manutenzioni, Politiche Abitative ed Edilizia Residenziale Pubblica, Dismissione e valorizzazione del patrimonio, Protezione Civile. Un passaggio è stato dedicato anche sul Centro Sportivo Federale di Ravagnese e sul Palacalafiore:

“Una volta che approviamo il bilancio, saremo in grado di dare risposte in merito al Centro Sportivo Federale di Ravagnese. Il Palacalafiore con un finanziamento di un milione e duecentomila euro dei fondi agenda urbana ed una gara già pronta, appena approvato il bilancio anche in questa circostanza, nel giro di un mese potrebbero iniziare i lavori per la sua ristrutturazione”.